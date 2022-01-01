Мария Сыропятова В Хохловке за 4,2 млн руб. отреставрируют построенную при Петре I деревянную церковь Работы планируют выполнить весной и летом 2023 года Поделиться Твитнуть

Богородицкая церковь

uraloved.ru

Реставрацию деревянной Богородицкой церкви, постройка датирована XVII веком, оценили в 4,259 млн руб. Заказчик — Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.

В техническом задании сказано, что работы будут выполняться в соответствии с проектом, подготовленным ООО «НПТИ Ортэкс». Сроки выполнения работ — с 1 марта 2023 по 31 августа 2023 года. Общий гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 23 августа 2022 года.

Деревянная Богородицкая церковь построена в 1694 году в селе Тохтарево на реке Сылва Суксунского района Пермского края. По легенде она построена на месте, куда приплыла икона Богородицы. Перевезена в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» в 1971 году. Богородицкая церковь считается одним из старейших объектов музея.

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