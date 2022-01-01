Елена Синица На сотрудника пермской таможни завели уголовное дело из-за получения взятки Ему может грозить лишение свободы на срок до восьми лет Поделиться Твитнуть

В отношении сотрудника пермской таможни завели уголовное дело из-за получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Пермскому краю.

Поясняется, что за взятку сотрудник проставлял на транспортных документах печати. В результате за рубеж в короткие сроки и беспрепятственно отправлялись пиломатериалы и древесина.





В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 («Получение взятки»). Также возбудили уголовное дело и в отношении посредника между сотрудником таможни и обществами, занимавшимися торговлей материалов.





Согласно этой статье сотруднику может грозить наказание в виде лишении свободы от трёх до восьми лет, штраф, исчисляемого от пятисот тысяч до нескольких миллионов рублей, и лишение права занимать определенные должности.

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