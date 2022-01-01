Елена Синица МВД РФ опровергло информацию о требовании покинуть страну иностранным студентам Не имеющие действительных документов для пребывания в РФ должны обратиться в МВД до 13 октября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В МВД РФ опровергли информацию о том, что иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, должны покинуть территорию страны после 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве пояснили, что 13 октября будут прекращены временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания. Ранее эта мера вводилась из-за коронавирусных ограничений.





Сейчас же граждане, которые не имеют действительных документов для дальнейшего законного пребывания в России, должны обратиться в отделение МВД до 13 октября.





В то же время граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины вправе пребывать в Российской Федерации без ограничения срока временного пребывания

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