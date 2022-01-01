Елена Синица Две трети представителей сферы IT могут не получить отсрочку от мобилизации Причина — отсутствие профильного высшего образования Поделиться Твитнуть

Две трети представителей сферы IT могут быть призваны по частичной мобилизации. Об этом сообщается в исследовании портала hh.ru.

По данным базы портала за 2022 год, 66% (или 170 тыс.) разработчиков и программистов среди мужчин не имеют профильного высшего образования. Профильное образование имеется только у каждого третьего сотрудника.





При этом чем старше программист, тем реже он обладает таким образованием. Среди разработчиков в возрасте 25-34 лет непрофильное высшее встречается у 67%, в возрасте 35-44 — у 69%, 45 и старше — у 78%.





Согласно решению Минобороны, IT-специалист может получить отсрочку только при наличии диплома о получении профильного профессионального высшего образования.

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