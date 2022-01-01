В Перми зафиксирована самая холодная сентябрьская ночь за последние 22 года Температура в городе опустилась до -4,3 градусов Поделиться Твитнуть

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В Перми зафиксирована самая холодная сентябрьская ночь за последние 22 года. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на специалистов ГИС-центра Пермского университета.

В краевом центре температура упала до -4,3 градусов.

При этом во многих населённых пунктах региона было ещё холоднее, чем в Перми. Так, в Гайнах была зафиксирована температура -6,9˚, в Губахе было -6,7˚, в Косе -6,4˚, в Кунгуре -5,7˚, в Чердыни -5,7˚, в Бисере -5,6˚, в Лысьве -5,1˚.

По прогнозам метеорологов, потепление в регионе ожидается в выходные.

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