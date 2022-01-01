За сутки число заразившихся коронавирусом в Прикамье выросло на 1,5 тыс. человек В больницах скончались четыре пациента Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1525 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 588 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 87 человек, 1996 выздоровели, четверо скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Губахе, Чайковском, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Верещагинском, Бардымском,Чернушинском, Куединском, Частинском, Кунгурском, Нытвенском, Большесосновском, Чусовском, Лысьвенском, Соликамском, Сивинском, Добрянском, Ильинском, Горнозаводском, Октябрьском, Осинском, Чердынском, Александровском, Очёрском, Гайнском, Уинском, Еловском и Карагайском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 429 520. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 8941 чел.

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