Со 2 октября пермские фонтаны уйдут на зимовку В субботу фонтаны на эспланаде дадут последние в этом году светомузыкальные представления Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Со 2 октября фонтаны Перми уходят на зимовку, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего к зиме подготовят 13 городских фонтанов. Комплекс мероприятий по консервации включает опустошение резервуаров, отключение систем электро- и водоснабжения, снятие форсунок, насосов и сверку оборудования.

Также сообщается, что в субботу, 1 октября, фонтаны на эспланаде дадут последние в этом году светомузыкальные представления: в 21:45 — фонтан на площади у Театра-Театра, в 22:45 — фонтан у здания Законодательного собрания Пермского края.





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