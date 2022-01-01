Максим Артамонов корреспондент В Перми из-за подозрительного предмета эвакуировали школу № 50 Тревога оказалась ложной Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Утром 29 сентября рядом со школой № 50 в Мотовилихе (ул. КИМ, 78) была обнаружена бесхозная сумка. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

На место выехали сотрудники Росгвардии, полиции и скорой. Школьников и педагогов эвакуировали через запасные выходы, а тех, кто пришёл на занятия, не пускали в здание.

Подозрительный предмет проверили. Оказалось, что опасности он не представляет. Детям ничего не угрожает, отметили в учебном заведении.

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