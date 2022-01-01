В Прикамье будут судить руководителя ООО за мошенничество при выполнении муниципального контракта В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в суд направлено уголовное дело в отношении 34-летнего директора ООО. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Следствием установлено, что в мае 2020 года между ООО и администрацией Ординского МО был заключён муниципальный контракт на обустройство контейнерных площадок. Обвиняемый, являясь директором Общества, закупил более дешёвые строительные материалы, не соответствующие техническому заданию, кроме того, необходимые работы были организованы не в полном объёме. Таким образом, фигурант похитил более 526 тыс. руб.

Преступление выявлено сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Суксунский». В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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