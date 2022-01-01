Мобилизованных в Прикамье отправляют в два региона Это Свердловская область и Тюмень Поделиться Твитнуть

Александр Коковин / фото: ВЕТТА

Военный комиссар Пермского края Александр Коковин в интервью ТК ВЕТТА рассказал, куда отправляют мобилизованных жителей Прикамья для подготовки и формирования подразделений.

По его словам, призванные направляются либо в учебный центр в посёлке Еланский (Свердловская область), либо в Тюмень, в высшее военно-инженерное командное училище.

После проведения боевого слаживания призывников дислоцируют к местам проведения спецоперации, добавил военком.

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