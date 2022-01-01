Елена Синица
В Пермском крае задержали сбывавшую героин группу
Возбуждено уголовное дело
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В Перми задержали участников преступной группы, занимавшейся сбытом героина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Пермскому краю.
Поясняется, что были задержаны уроженцы среднеазиатских республик. В ходе досмотра у них было обнаружено более 400 граммов героина, говорят в пресс-службе ведомства. Как выяснилось, наркотик распространялся с помощью тайников-закладок.
Сейчас возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. На время следствия фигуранты заключены под стражу.
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