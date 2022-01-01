Елена Синица В Пермском крае задержали сбывавшую героин группу Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми задержали участников преступной группы, занимавшейся сбытом героина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Пермскому краю.

Поясняется, что были задержаны уроженцы среднеазиатских республик. В ходе досмотра у них было обнаружено более 400 граммов героина, говорят в пресс-службе ведомства. Как выяснилось, наркотик распространялся с помощью тайников-закладок.





Сейчас возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. На время следствия фигуранты заключены под стражу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.