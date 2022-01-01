Пермь на два дня станет столицей российского экспорта и импорта Опубликованы программа и спикеры Межрегионального экспортного форума «МЭФ-22» Поделиться Твитнуть

Опубликованы ключевые спикеры Межрегионального экспортного форума «МЭФ-22», который состоится в Перми 12 и 13 октября 2022 года на площадке конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо».

Тематически форум поделён на три потока, которые будут проходить на протяжении двух дней:

Новая экономическая реальность и трансформация инфраструктуры ВЭД,

Новые ориентиры российской геополитики и экономики,

Экспортная гостиная (консультации торгпредов, экспертов, РЭЦ и Центра поддержки экспорта Пермского края, институтов поддержки бизнеса) и специальные мероприятия.

Ключевым мероприятием первого дня МЭФ-22 станет пленарное заседание «Российские регионы и глобальные рынки: поддержка и развитие ВЭД в новых реалиях». Заседание пройдёт с участием губернатора Пермского края, руководителей профильных департаментов трёх ведущих министерств, представителей АО «Российский экспортный центр» с приглашением глав республик ПФО, руководителей крупнейших компаний-экспортёров и экспертов по финансам и логистике.

Участники смогут подискутировать на ключевые темы: «Финансы и логистика — главные вопросы российских экспортёров. Что делает государство, как адаптируется к новым условиям бизнес?», «Государственные и региональные меры поддержки экспорта и импорта — антикризисный план поддержки экономики», «Новые векторы геополитических и внешнеэкономических приоритетов России: традиционные и новые партнёры России».

Среди основных спикеров:

Махонин Дмитрий Николаевич , губернатор Пермского края

, губернатор Пермского края Чекушов Роман Андреевич , директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (модератор)

, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Щур-Труханович Лилия Васильевна , директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития России, кандидат экономических наук

, директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития России, кандидат экономических наук Сапетко Алексей Александрович , директор департамента международного сотрудничества Министерства транспорта Российской Федерации

, директор департамента международного сотрудничества Министерства транспорта Российской Федерации Ашкалов Агепсим Исаакович , начальник Приволжского таможенного управления

, начальник Приволжского таможенного управления Марков Виктор Николаевич , генеральный директор ПАО «Трансконтейнер»

, генеральный директор ПАО «Трансконтейнер» Перельман Максим Олегович , генеральный директор АО «Новомет-Пермь»*

, генеральный директор АО «Новомет-Пермь»* Марков Юрий Алифонович , генеральный директор Группы предприятий «ПЦБК»*

, генеральный директор Группы предприятий «ПЦБК»* Солодов Алексей Викторович, вице-президент АО «Российский экспортный центр»

Помимо российских спикеров, в мероприятии примут участие представители из Беларуси, Казахстана, Армении, Турции, Ирана, Ближнего Востока, Индии и т.д.

В рамках первого трека пройдут лекции, семинары, дискуссии, сессии, где обсудят вопросы экономики будущего: антикризисные стратегии, меры по адаптации и развитию экономики ВЭД субъектов России, новые логистические маршруты, юридические аспекты внешнеэкономических операций и многое другое. Приглашённые гости трека — практикующие юристы, профильные вице-губернаторы и министры экономики субъектов РФ, коммерческие банки, ведущие экспортёры и импортёры и т.д.

Мероприятия второго трека форума посвящены вопросам трансформации векторов геополитики России. В рамках панельных дискуссий и бизнес-диалогов эксперты и участники форума обсудят перспективы развития торговли с евразийскими странами (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия), Турцией, Китаем, Ираном, странами Персидского залива, Индией и Африкой.

Третий трек форума — «Экспортная гостиная и специальные мероприятия» — предполагает церемонию вручения наград победителям окружного этапа премии «Экспортёр года» в ПФО, обсуждение мер поддержки бизнеса и т.д. Некоторые консультации и круглый стол пройдут в онлайн-формате.

Более подробно ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте: https://mef22.ru/?utm_source=kompan_on

Развитие экспорта товаров производителей Пермского края в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» — одно из приоритетных направлений деятельности Правительства Пермского края. Ранее Президент России Владимир Путин поставил перед страной задачу по увеличению объёмов несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году.

Контакты для СМИ pr@mef22.ru

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