Пермь на два дня станет столицей российского экспорта и импорта
Опубликованы программа и спикеры Межрегионального экспортного форума «МЭФ-22»
Опубликованы ключевые спикеры Межрегионального экспортного форума «МЭФ-22», который состоится в Перми 12 и 13 октября 2022 года на площадке конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо».
Тематически форум поделён на три потока, которые будут проходить на протяжении двух дней:
- Новая экономическая реальность и трансформация инфраструктуры ВЭД,
- Новые ориентиры российской геополитики и экономики,
- Экспортная гостиная (консультации торгпредов, экспертов, РЭЦ и Центра поддержки экспорта Пермского края, институтов поддержки бизнеса) и специальные мероприятия.
Ключевым мероприятием первого дня МЭФ-22 станет пленарное заседание «Российские регионы и глобальные рынки: поддержка и развитие ВЭД в новых реалиях». Заседание пройдёт с участием губернатора Пермского края, руководителей профильных департаментов трёх ведущих министерств, представителей АО «Российский экспортный центр» с приглашением глав республик ПФО, руководителей крупнейших компаний-экспортёров и экспертов по финансам и логистике.
Участники смогут подискутировать на ключевые темы: «Финансы и логистика — главные вопросы российских экспортёров. Что делает государство, как адаптируется к новым условиям бизнес?», «Государственные и региональные меры поддержки экспорта и импорта — антикризисный план поддержки экономики», «Новые векторы геополитических и внешнеэкономических приоритетов России: традиционные и новые партнёры России».
Среди основных спикеров:
- Махонин Дмитрий Николаевич, губернатор Пермского края
- Чекушов Роман Андреевич, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (модератор)
- Щур-Труханович Лилия Васильевна, директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития России, кандидат экономических наук
- Сапетко Алексей Александрович, директор департамента международного сотрудничества Министерства транспорта Российской Федерации
- Ашкалов Агепсим Исаакович, начальник Приволжского таможенного управления
- Марков Виктор Николаевич, генеральный директор ПАО «Трансконтейнер»
- Перельман Максим Олегович, генеральный директор АО «Новомет-Пермь»*
- Марков Юрий Алифонович, генеральный директор Группы предприятий «ПЦБК»*
- Солодов Алексей Викторович, вице-президент АО «Российский экспортный центр»
Помимо российских спикеров, в мероприятии примут участие представители из Беларуси, Казахстана, Армении, Турции, Ирана, Ближнего Востока, Индии и т.д.
В рамках первого трека пройдут лекции, семинары, дискуссии, сессии, где обсудят вопросы экономики будущего: антикризисные стратегии, меры по адаптации и развитию экономики ВЭД субъектов России, новые логистические маршруты, юридические аспекты внешнеэкономических операций и многое другое. Приглашённые гости трека — практикующие юристы, профильные вице-губернаторы и министры экономики субъектов РФ, коммерческие банки, ведущие экспортёры и импортёры и т.д.
Мероприятия второго трека форума посвящены вопросам трансформации векторов геополитики России. В рамках панельных дискуссий и бизнес-диалогов эксперты и участники форума обсудят перспективы развития торговли с евразийскими странами (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия), Турцией, Китаем, Ираном, странами Персидского залива, Индией и Африкой.
Третий трек форума — «Экспортная гостиная и специальные мероприятия» — предполагает церемонию вручения наград победителям окружного этапа премии «Экспортёр года» в ПФО, обсуждение мер поддержки бизнеса и т.д. Некоторые консультации и круглый стол пройдут в онлайн-формате.
Более подробно ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте: https://mef22.ru/?utm_source=kompan_on
Развитие экспорта товаров производителей Пермского края в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» — одно из приоритетных направлений деятельности Правительства Пермского края. Ранее Президент России Владимир Путин поставил перед страной задачу по увеличению объёмов несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году.
Контакты для СМИ pr@mef22.ru
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