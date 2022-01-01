Елена Синица В августе средний размер микрозайма в Прикамье составил 8 тыс. руб. Это на 2,8% больше, чем в июле Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В августе средний размер микрозайма (до 30 тыс. руб.) в Прикамье составил 8 тыс. руб. Это на 2,8% больше, чем в июле (7,7 тыс. руб.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем Пермский край входит в ТОП-30 лидеров регионов по объёмам выданных «займов до зарплаты». Регион занимает 30-ю строчку рейтинга.





В целом по стране, в августе 2022 года средний размер микрозайма составил 9,06 тыс. руб. За прошедший месяц данный показатель не изменился (в июле 2022 года — 9,06 тыс. руб.).





Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в августе был зафиксирован в Москве (11,37 тыс. руб.), Ростовской (10,09 тыс. руб.) и Московской (10,02 тыс. руб.) областях, а также в Санкт-Петербурге (9,96 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (9,82 тыс. руб.).

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