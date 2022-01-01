Елена Синица Самолёт из Сочи в Пермь не взлетел из-за неполадок с двигателем Левый двигатель не вышел на взлётный режим Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Самолёт из Сочи в Пермь прервал взлёт из-за неполадок с двигателем. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Во вторник, 27 сентября, должен был совершить полёт А-320 авиакомпании «Аэрофлот». Согласно докладу командира воздушного судна, взлёт пришлось отменить из-за невыхода левого двигателя на взлётный режим.





Прервать взлёт пришлось на скорости в 70 узлов. После самолёт вернулся на стоянку.

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