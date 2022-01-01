За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1115 новых случаев COVID-19
Четыре человека скончались
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1115 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 433 жителя в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 64 человека, 1793 выздоровели, четверо скончались.
Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Губахе, Чайковском, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Кудымкарском, Юсьвинском, Суксунском, Кунгурском, Частинском, Нытвенском, Куединском, Большесосновском, Чусовском, Юрлинском, Лысьвенском, Оханском, Сивинском, Соликамском, Гремячинском, Добрянском, Горнозаводском, Ильинском, Октябрьском, Очёрском, Чердынском, Осинском, Александровском, Ординском, Берёзовском, Гайнском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 427 995. Скончались от новой коронавирусной инфекции 8937 человек.
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