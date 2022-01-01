Елена Синица В краевые агропромышленные проекты инвестируют более 500 млн рублей Пермский край планирует выделить средства для субсидирования порядка 60 проектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году на субсидирование инвестпроектов в сфере агропромышленности в Пермском крае направят более 500 млн руб. Эти средства пойдут на возмещение до 50% затрат на реализацию крупных инвестиционных проектов, говорят в пресс-службе регионального минагро.

Как пояснил глава краевого минагро Павел Носков, в этом году Пермский край планирует выделить средства для субсидирования порядка 60 проектов. В частности, речь идёт о создании аграриями новых животноводческих и птицеводческих комплексов или их модернизации.





«Реализация инвестпроектов в сфере АПК позволяет агропредприятиям Пермского края увеличивать объёмы производства, обеспечивая продовольственную безопасность региона», — отметил Носков.





Так, активно реализует инвестпроекты верещагинское предприятие «Заря Путино». На этом предприятии занимаются разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. «Заря Путино» производит около 55 тонн сырого молока в сутки.





Сейчас на территории предприятия строится молочно-товарный комплекс на 3,7 тыс. голов. Общая стоимость строительства комплекса составляет порядка 2 млрд руб. По словам директора предприятия Армена Киракосяна, до конца этого года планируется завершить строительство коровника. Он будет включать ферму, телятники, родильное отделение, доильный зал. За счёт этого производство молока увеличится примерно на 20 тонн в день.





В 2021 году компания получила из консолидированного бюджета более 76 млн руб., в 2022 году господдержка составила 79,5 млн руб. В дальнейшем предприятие также рассчитывает получить поддержку от региона.





Дмитрий Махонин подчеркнул, что агропредприятие «Заря Путино» — один из флагманов отрасли в Пермском крае. «Впечатляет, что реализация самого масштабного проекта по производству молока в регионе будет завершена уже в следующем году. Компания не только нарастит объёмы выпуска молока, но и откроет в общей сложности порядка 60 новых рабочих мест, треть из которых — уже в этом году. Мы готовы и дальше поддерживать подобные инвестпроекты наших предприятий», — подчеркнул губернатор.

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