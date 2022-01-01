Пермский край отправил очередной гуманитарный груз для помощи жителям Донбасса В ЛДНР ушли две фуры с тёплыми вещами и продуктами питания Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

Во вторник, 27 сентября, Пермский край отправил очередной гуманитарный груз для помощи жителям Донбасса.

Как сообщили в региональном минтербезе, в сборе тёплых вещей, предметов первой необходимости и продуктов питания приняли участие трудовые коллективы, коммерческие организации, простые граждане, волонтёры и члены партии «Единая Россия».

Всего было отправлено две фуры.

Как отметил заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Александр Иванов, на Донбассе машины встретят волонтёры, которые там живут, они помогут адресно доставить вещи и предметы первой необходимости людям, нуждающимся в помощи.

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