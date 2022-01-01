Елена Синица У пермской организации за долг более 14 млн руб. арестовали счета и помещение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

У пермской организации за многомиллионную кредиторскую задолженность арестовали счета и помещение. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Как пояснили в ведомстве, речь идёт о взыскании долгов с ООО «Металлоком» и физического лица кредиторской задолженности в размере более 14 млн руб.





Для возврата долга финансовая организация добилась ареста залогового имущества: нежилого помещения площадью более 325 кв. м на ул. Островского, 50 /1, а также доли в праве на земельный участок.





После окончания срока добровольного исполнения, с одного из арестованных счетов была взыскана вся сумма задолженности. Однако к моменту поступления средств у должника накопились проценты в размере 1,5 млн руб. Также он должен погасить исполнительский сбор в размере более 1 млн руб.





Если эти требования не будут исполнены в полном объёме, арестованную недвижимость передадут на принудительную реализацию.

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