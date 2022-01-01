Водителей Перми предупредили об отключении пяти светофоров Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В региональном управлении ГИБДД проинформировали водителей об отключении 29 сентября светофорных объектов в Перми.

Так, в связи с профилактикой с 8:00 до 19:00 не будут работать светофоры на перекрестках ул. Краснофлотская — ул. Седова, ул. Куйбышева — ул. Седова, ул. Куйбышева — ул. Белинского, ул. Окулова — ул. Хохрякова, ул. Карпинского — ул. Рязанская.

Водителей просят быть внимательнее, снижать скорость и руководствоваться правилами дорожного движения.

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