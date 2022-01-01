Елена Синица Суд обязал ООО «КУБ» исполнить предписание госжилинспекции Решение пока не вступило в законную силу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суд обязал управляющую компанию ООО «КУБ» исполнить предписание краевой инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что в ИГЖН обратились жители жилого дома по ул. Ольги Лепешинской, 8. В ходе проверки ведомство выявило разрушения штукатурного слоя стен и карнизной части по всему периметру дома, шлакоблочной кладки стен и карниза, бетонной перемычки над дверным проёмом с двух сторон, а также трещины и намокание стены в помещении лестничной клетки и в жилом помещении в несущей стене.





Тогда ИГЖН выдало управляющей компании предписание, чтобы та обеспечила меры по предотвращению дальнейшей деформации. Однако компания не выполнила предписание в срок.





После этого ИГЖН обратилась с иском в суд. По решению суда требования инспекции удовлетворены в полном объёме. Решение пока не вступило в законную силу.

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