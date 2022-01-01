Пермяков напугали мужчины в камуфляже и с оружием на ул. Мира в Перми Оказалось, что граждане готовились к проведению страйкбола Поделиться Твитнуть

В среду, 28 сентября, в одном из пермских мессенджеров было опубликовано видео с задержанием граждан в камуфляже и с похожим на настоящее оружием в руках на ул. Мира в Перми. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю прокомментировали ситуацию.

В отдел полиции Индустриального района сообщение о том, что на одной из улиц были замечены трое мужчин, которые надевают камуфляжную одежду, достают предметы схожие с оружием, поступило 27 сентября в 20.30. На место незамедлительно выехал наряд полиции.

«В ходе проверки было установлено, что граждане готовились к проведению страйкбола, оружие является снаряжением для игры, опасности для жизни и здоровья не представляет», — говорится в информации пресс-службы.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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