Синоптики предсказали значительное потепление в Пермском крае В воскресенье температура может подняться до +16 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным ГИС-Центра ПГНИУ, в ближайшие дни на территории Пермского края ожидается значительное потепление, сообщает «Рифей».

Повышение температуры начнётся с пятницы. Днём 30 сентября в регионе потеплеет до +2…+7˚, а в субботу, 1 октября, арктический антициклон окончательно отступит, над Пермским краем установится южный воздушный поток и начнётся адвекция тепла.

По предварительным прогнозам, в первый выходной на юго-западе Прикамья температура воздуха повысится до +10…+12˚. А в воскресенье начнётся вынос тропической воздушной массы из Турции, в связи с чем воздух прогреется уже до +11…+16˚.

Ещё более тёплая погода ожидается 3 октября.

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