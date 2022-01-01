Андрей Стрельцов ХК «Молот» объявил об изменениях в составе Команду покинул основной защитник и пополнил молодой форвард Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Давид Мнацян — один из основных защитников ХК «Молот», принял решение о приостановке карьеры. Как сообщили в пресс-службе клуба, причина — семейные обстоятельства. В составе пермской команды 29-летний хоккеист провел 151 матч.

В то же время ХК «Молот» подписал пробный контракт с нападающим Сергеем Одиноковым. Игроку 20 лет, последние два года он выступал за «Сибирских снайперов» и набрал 87 очков в 150 матчах в МХЛ.

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