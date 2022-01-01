Максим Артамонов корреспондент Пермский телефонный завод «Телта» ищет специалиста по мобилизации Соискателям предлагается оклад в 35 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

На сайте Headhunter ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» разметило объявление о поиске начальника второго отдела, который займётся работой с персоналом, связанной с частичной мобилизацией.





В должностные обязанности такого сотрудника будет входить «организация и проведение мероприятий по ведению мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с нормативным правовым регулированием».





Кроме того, он должен заниматься разработкой мобилизационных планов и заданий предприятия, проводить расчёты по экономической составляющей. Также в зону ответственности начальника второго отдела компании будет входить «осуществление и реализация функций режимно-секретного подразделения по мобилизационной работе, ведение секретного делопроизводства и отчёт в вышестоящие организации».





За эту работу специалисту по мобилизации обещают 35 тыс. рублей в месяц.





Чтобы соискателя взяли в компанию, у него должно быть высшее экономическое образование, опыт работы в мобилизационном отделе, знание законов и указов президента, а также постановлений представительной и исполнительной власти.





Напомним, по данным экспертов hh.ru, частичная мобилизация отразится на рынке труда в России и в Пермском крае, но вряд ли существенно скажется на уровне конкуренции за рабочие места. Сейчас в регионе открыто 13,6 тыс. вакансий, при этом конкуренция среди соискателей составляет пять резюме на одно место. Ряд профессиональных сфер испытывают кадровый голод, среди них — рабочий персонал, строительство, медицина, производство, транспорт, добыча сырья, продажи, банки и другие.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.