Частичная мобилизация не отразится на уровне конкуренции за рабочие места Изъятие части трудоспособных ресурсов компенсируется сокращением числа вакансий Поделиться Твитнуть

Руководитель направления клиентской эффективности платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru Наталья Данина считает, что частичная мобилизация отразится на рынке труда в России, и в Пермском крае в частности, но вряд ли существенно скажется на уровне конкуренции за рабочие места.

По данным hh.ru, сегодня в Прикамье открыто 13,6 тыс. вакансий, при этом конкуренция среди соискателей составляет 5 резюме на место. Ряд профессиональных сфер испытывают кадровый голод, среди них — рабочий персонал, строительство, медицина, производство, транспорт, добыча сырья, продажи, банки и другие.

Эксперт полагает, что объявленная частичная мобилизация, скорее всего, вызовет на рынке труда те же процессы, что наблюдались в начале пандемии и в марте-апреле 2022 года, когда началась СВО и усилилось санкционное давление. Тогда по причине полной перестройки работы HR-отделов в новых условиях происходило падение числа вакансий.

Частичная мобилизация приведёт к изъятию части трудоспособных ресурсов. Причём, отметила Данина, условно когорта молодых людей 20-24 года и чуть в меньшей степени люди до 40 лет — это самые высокопродуктивные и работоспособные возрастные категории, которые находятся в дефиците в течение последних двух лет. Безусловно, это будет дополнительной нагрузкой на рынок труда и фактором усугубления дефицита кадров.

Однако на фоне возможного сокращения числа вакансий всё это вряд ли отразится на уровне конкуренции за рабочие места, она останется на текущем уровне — 5-6 человек на место.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.