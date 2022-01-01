Готовимся к госзакупкам вместе с банком «Урал ФД»! Поделиться Твитнуть

Третий квартал — традиционно высокий сезон проведения тендеров, а значит, и самое горячее время для участия предпринимателей в госзакупках. Представители малого и среднего бизнеса особенно заинтересованы в том, чтобы обеспечить себя заказами и соответственно стабильной работой на длительный срок. Однако именно в этом сегменте бизнесу для победы в тендере так нужна банковская гарантия!

Крупнейший пермский банк — «Урал ФД» — готов поддержать предпринимателей, выступив гарантом исполнения обязательств по сделкам! Новый продукт в формате экспресс, позволит быстро

оформить банковскую гарантию онлайн

без открытия расчетного счета

без обеспечения

на срок до 5 лет

на сумму до 3 млн руб.

при минимуме документов

В рамках онлайн-сервиса доступны для оформления экспресс-гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ, 185-ФЗ, ПП РФ №615. Для пролучения гаранитии от банка просто пройдите по ссылке и заполните заявку!

«Банковская гарантия — один из самых востребованных продуктов для предпринимателей, участвующих в госзакупках. Здесь все решает скорость и удобство оформления, а значит, не обойтись без высоких технологий. Внедрение в банкинг современных ИТ-инструментов позволило «Урал ФД» создать полностью цифровой, быстрый, конкурентоспособный и эффективный сервис выдачи экспресс-гарантий. Процесс настроен на базе решения, разработанного компанией Farzoom (резидент Сколково)», — комментирует запуск услуги Ольга Зайцева, начальник отдела развития продуктов и технологий банка «Урал ФД».

Узнать подробную информацию о продукте можно на сайте банка, в офисах по обслуживанию корпоративных клиентов «Урал ФД», а также по телефону 8-800-100-10-40.

Универсальная лицензия ЦБ №249 от 09.04.2020.

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