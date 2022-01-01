Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Юбилей города подсластили Продолжается работа над сувенирной продукцией к 300-летию Перми Поделиться Твитнуть

Кондитерская фабрика «Пермская» выпустила набор конфет к юбилею города. Об этом сообщает пресс-служба проектного офиса «Пермь-300».

Как сказано в релизе, «вкусовая палитра объединяет традиционную рецептуру и смелые эксперименты — классические трюфели соседствуют с морковными цукатами. В дизайне упаковки используются элементы фирменного стиля юбилея и узнаваемые образы городской архитектуры».

Это первые сувениры 300-летия Перми, которые не только разработаны, но уже производятся и продаются.

Наталья Галкина, заместитель руководителя регионального оргкомитета «Пермь-300»:

— Для нашего сувенирного дебюта мы объединились с кондитерским производством с почти полуторавековой историей. Пермские конфеты уже много лет не только приносят удовольствие пермякам, но и с успехом путешествуют по миру, представляя собой красивый подарок из Пермского края. Конфеты — один из главных атрибутов любого праздника.

Первая партия превысит 15 тыс. подарочных наборов. В наборе представлены традиционные трюфели, мягкий грильяж с морковными цукатами и кусочками апельсина с медовой пропиткой в глазури и классическое пралине с дроблёным орехом и вафельной крошкой и насыщенным шоколадным вкусом.

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