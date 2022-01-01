За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 816 новых случаев COVID-19 Четыре пациента скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 816 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 309 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 124 человека, 1401 выздоровел, четверо скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, в Пермском, Чернушинском, Краснокамском, Верещагинском, Кунгурском, Частинском, Суксунском, Нытвенском, Чусовском, Сивинском, Большесосновском, Оханском, Соликамском, Добрянском, Красновишерском, Горнозаводском, Очёрском, Берёзовском, Чердынском, Ординском и Карагайском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 426 880. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончалось 8933 чел.

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