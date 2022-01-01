Елена Синица В Перми 12% жилого фонда остаётся без отопления В то же время отопление подано во все образовательные и культурные учреждения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми без отопления на данный момент остаётся 12% жилого фонда. Такие данные привёл начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов на пленарном заседании Пермской городской думы 27 сентября.

Он пояснил, что руководители некоторых ТСЖ не подавали отопление из-за сохраняющейся тёплой погоды.





В то же время Власов отметил, что отопление подано во все образовательные, спортивные и культурные учреждения. Среди объектов здравоохранения без отопления пока остаются несколько хозяйственных зданий, в целом же подключено 99% этих объектов.

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