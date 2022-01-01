В Перми голосование на референдумах закроется 27 сентября в 16 часов Участок работает в общественном центре «Энергия» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 27 сентября, в последний день референдумов по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, голосование в Перми будет проводиться с 10:00 до 16:00 по ул. Монастырской, 96 (общественный центр «Энергия»). Об этом сообщили в крайизбиркоме.

Также сегодня продолжается голосование по заявкам на дому.

В остальных муниципалитетах желающие смогли поучаствовать в референдумах с 23 по 26 сентября.

По всем вопросам работает региональная «горячая линия» зарубежной избирательной комиссии: +7 (902) 795-23-03.

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