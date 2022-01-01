В Перми сносят торговый центр на ул. 2-й Шоссейной Решение о демонтаже ТЦ было принято около года назад Поделиться Твитнуть

Снос ТЦ на ул. Шоссейной

УФССП России по Пермскому краю

Снос незаконного торгового центра на ул. 2-й Шоссейной в Перми начался на прошлой неделе и ведётся под контролем судебных приставов, сообщили в пресс-службе УФССП.

Напомним, в ноябре 2021 года Верховный суд России поставил точку в вопросе признания здания самовольной постройкой, отказавшись рассмотреть жалобу предпринимателя Сергея Гришкина на решение нижестоящих судов. Определением ВС РФ торговый центр должен был быть снесён в течение 60 дней после вступления решения в законную силу.

Однако процесс демонтажа затянулся в связи с многочисленными попытками владельца оспорить вынесенное решение. В частности, процедура принудительного исполнения требований исполнительного документа была приостановлена на основании исковых заявлений супруги должника, потребовавшей наложить арест на здание ТЦ в рамках бракоразводного процесса. В целях сохранности спорного имущества суд принял обеспечительные меры, однако в конце августа они были отменены.

На данный момент объект обесточен, отключён от коммуникаций. Демонтаж незаконного здания торгового центра ведётся под контролем судебных приставов и представителей взыскателя.

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