На Украине погиб сержант из Кудымкарского района Прикамья Эдуарду Юрову было 34 года Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции на Украине при исполнении обязанностей военной службы погиб уроженец с. Ленинск Кудымкарского района Пермского края Эдуард Юров, об этом сообщили в администрации Кудымкарского МО.

Сержанту Эдуарду Юрову было 34 года.

Власти выразили соболезнования семье, родным и близким Эдуарда: «Это невосполнимая боль утраты. Скорбим вместе с вами».

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