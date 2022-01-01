На Украине погиб сержант из Кудымкарского района Прикамья
Эдуарду Юрову было 34 года
Поделиться
Твитнуть
В ходе специальной военной операции на Украине при исполнении обязанностей военной службы погиб уроженец с. Ленинск Кудымкарского района Пермского края Эдуард Юров, об этом сообщили в администрации Кудымкарского МО.
Сержанту Эдуарду Юрову было 34 года.
Власти выразили соболезнования семье, родным и близким Эдуарда: «Это невосполнимая боль утраты. Скорбим вместе с вами».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть