В Перми с визитом находится посол Уганды в России Во вторник, 27 сентября, он встретится с губернатором Прикамья Поделиться Твитнуть

фото: компания "Живая вода"

В Перми с визитом находится делегация Уганды. Её возглавляет чрезвычайный и полномочный посол этой восточно-африканской страны в России Мозес Кизиге Каваалууко. Сегодня делегация встретится с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным.

Будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сфере экономики, медицины и образования. В частности, Уганда заинтересована в увеличении числа студентов, которые могут обучаться в прикамских вузах.

Накануне делегация Уганды посетила пермскую компанию «Живая вода». Поднималась тема расширения поставок в Республику аппаратов по очистке и продаже питьевой воды.

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