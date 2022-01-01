В Пермском крае будут судить участника преступной группы лжеброкеров Злоумышленники похитили более 10 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В прокуратуре Пермского края утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из 16 участников организованной преступной группы лжеброкеров. Он обвиняется в краже с банковского счёта и мошенничестве.

Как пояснили в надзорном ведомстве, обвиняемый — житель Перми, как и его подельники, действуя от имени юридического лица по оказанию финансовых и брокерских услуг, предлагал гражданам разместить денежные средства на биржевых площадках международного финансового рынка, вводил их в заблуждение и похищал денежные средства.

Действовала группа с 2015 года по май 2019 года, общая сумма похищенного составила более 10 млн руб., потерпевшими от действий финансовых мошенников признано 23 человека.

С обвиняемым заключено досудебное соглашение.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Свердловский райсуд Перми.

Также в ближайшее время в суд будут направлены уголовные дела в отношении ещё трёх соучастников данного преступления, заключивших досудебные соглашения, в отношении семи членов группы расследование уголовного дела продолжается, а пятеро находятся в международном розыске.

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