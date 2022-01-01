Максим Артамонов корреспондент В Перми лжеволонтёры предлагают свои услуги за деньги Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит сообщать о таких случаях Поделиться Твитнуть

В Перми появились неизвестные, которые представляются добровольцами поискового отряда «Лиза Алерт» и требуют деньги за помощь — чаще всего за выезд на поиск пропавшего человека и за проведение лекций по безопасности. Об этом сообщается на официальной странице поискового отряда в социальных сетях.





«Мы добровольцы и всё, что мы делаем — бесплатно: выезжаем на поиски, распространяем ориентировки, прозваниваем больницы, проводим лекции и обучающие мероприятия. Так как добровольцы не имеют никаких документов, подтверждающих принадлежность к отряду, мошенники успешно этим пользуются и представляются нашими добровольцами. Они очень убедительно рассказывают о своей «квалификации», могут показывать фотографии с поисков и выдуманную статистику своей личной успешности. Самое главное, помните — «ЛизаАлерт» не берет денег за свою работу. Это неизменная и принципиальная позиция отряда», — говорится в обращении.





Пермяков просят сразу сообщать о подозрительных людях, которые представляются волонтёрами просят деньги, по телефону горячей линии отряда 88007005452 (круглосуточно, звонок бесплатный) либо в сообщения группы.





Добровольный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» был создан по итогам поисков 5-летней Лизы Фомкиной под Орехово-Зуево в сентябре 2010 года. Девочка вместе с тётей заблудились в лесу. Их нашли погибшими от холода лишь на десятый день после пропажи. После этого добровольцы решили создать поисковый отряд, где есть отработанная методика поисков, люди, техника и круглосуточная горячая линия.

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