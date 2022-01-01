Елена Синица Заявки на конкурс «Лидер Пермского края» будут принимать еще пять дней Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

До завершения приёма заявок на конкурс «Лидер Пермского края» осталось пять дней. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

На сегодняшний день на конкурс поступило 120 заявок, отметили в ведомстве.





«Важно, чтобы общество поддерживало лидеров социальных и экономических изменений на территории региона. Мы должны отмечать тех, кто проявляет себя, вносит весомый вклад в улучшение жизни в Прикамье в эту непростую эпоху», — подчеркнул губернатор региона Дмитрий Махонин.





Конкурсная комиссия будет определять победителей в таких категориях как: «Промышленность», «Спорт», «Здравоохранение», «Образование», «Малый бизнес. Торговля. Услуги», «Энергетика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Агропромышленный комплекс», «Информационные технологии и телекоммуникации», «Социальная и общественная деятельность», «Дороги и транспорт», «Туризм», «Строительство», «Молодежная политика», «Номинация года».





Победители получат памятные знаки отличия с изображением герба Пермского края. Кроме них, победители получат возможность использовать логотип награды в своей деятельности.

В конкурсе могут участвовать любые юридические лица, в том числе и общественные организации.

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