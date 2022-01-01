Елена Синица

Заявки на конкурс «Лидер Пермского края» будут принимать еще пять дней

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  Правительство Пермского края

До завершения приёма заявок на конкурс «Лидер Пермского края» осталось пять дней. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

На сегодняшний день на конкурс поступило 120 заявок, отметили в ведомстве.

«Важно, чтобы общество поддерживало лидеров социальных и экономических изменений на территории региона. Мы должны отмечать тех, кто проявляет себя, вносит весомый вклад в улучшение жизни в Прикамье в эту непростую эпоху», — подчеркнул губернатор региона Дмитрий Махонин.

Конкурсная комиссия будет определять победителей в таких категориях как: «Промышленность», «Спорт», «Здравоохранение», «Образование», «Малый бизнес. Торговля. Услуги», «Энергетика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Агропромышленный комплекс», «Информационные технологии и телекоммуникации», «Социальная и общественная деятельность», «Дороги и транспорт», «Туризм», «Строительство», «Молодежная политика», «Номинация года».

Победители получат памятные знаки отличия с изображением герба Пермского края. Кроме них, победители получат возможность использовать логотип награды в своей деятельности.
В конкурсе могут участвовать любые юридические лица, в том числе и общественные организации.

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