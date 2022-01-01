В Пермском крае женщина подозревается в убийстве малолетней дочери 

СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в убийстве своей малолетней дочери (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

По версии следствия, в ночь на 26 сентября подозреваемая поссорилась с мужем, а затем зашла в комнату к шестилетней дочери и нанесла смертельный удар ножом в сердце. После этого женщина попыталась покончить с собой, но её госпитализировали





В ведомстве отметили, что подозреваемая уже дважды пыталась свести счёты с жизнью.





Сейчас следователи Осинского межрайонного следственного отдела устанавливают все обстоятельства преступления.



