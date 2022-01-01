Максим Артамоновкорреспондент
В Пермском крае женщина подозревается в убийстве малолетней дочери
Следком возбудил уголовное дело
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СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в убийстве своей малолетней дочери (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе следкома.
По версии следствия, в ночь на 26 сентября подозреваемая поссорилась с мужем, а затем зашла в комнату к шестилетней дочери и нанесла смертельный удар ножом в сердце. После этого женщина попыталась покончить с собой, но её госпитализировали
В ведомстве отметили, что подозреваемая уже дважды пыталась свести счёты с жизнью.
Сейчас следователи Осинского межрайонного следственного отдела устанавливают все обстоятельства преступления.
По данным telegram-канала «Осторожно, новости», речь идёт о семье из села Барда. Ссора женщины со своим 29-летним мужем произошла на фоне сообщения о его мобилизации. Мужчина около 10 лет отслужил в разведке, а сейчас был призван для участия в спецоперации. В последнее время он работал бурильщиком на нефтяной скважине. У пары было двое детей.
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