Максим Артамонов корреспондент Общественная палата Пермского края решила поддержать референдумы по вхождению ряда территорий в состав России Члены палаты приняли обращение Поделиться Твитнуть

Дмитрий Красильников

Константин Долгановский

На заседании Общественной палаты Пермского края, которое состоялось 26 сентября, был принят проект обращения по поводу поддержки референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей к территории России.

По мнению председателя краевой общественной палаты Дмитрия Красильникова, сейчас жители этих территорий «реализуют свое право на самоопределение» и «выбирают своё будущее».

Красильников уверен, что «референдумы проводятся с полным соблюдением международного права», и Общественная палата Пермского края «не может остаться в стороне».

Красильников также считает, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей «являются носителями культурного кода России», а принятие результатов референдумов является «ключевой задачей общественных сил России». Председатель общественной палаты не уточнил, что такое «культурный код России».

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины, проходит референдум о вхождении в состав России. В Пермском крае также организовано голосование. Референдум проходит для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые находятся в Пермском муниципальном округе, Березниках, Соликамске, Лысьве, Чусовом и Горнозаводске.

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