В Перми открылось голосование на референдумах по вопросу вхождения ряда территорий в состав России Участки открыты в общественном центре «Энергия» на ул. Монастырской Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня в 10:00 в общественном центре «Энергия» (ул. Монастырская, 96 в Перми) открылись избирательные участки, где жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать за или против вхождения этих территорий в состав РФ. Участки будут работать с 23 по 26 сентября с 10:00 до 18:00 и 27 сентября с 10:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что участки в Перми будут работать только 27 сентября, но, как заявили в краевом избиркоме, график пересмотрели "в связи с большим интересом избирателей". Кроме того, с 23 по 26 сентября УИК по проведению референдумов будут проводить выездное голосование в муниципалитетах Прикамья для обеспечения возможности участия в голосовании граждан, которые не могут прибыть в помещение УИК.

Для всех, у кого есть вопросы относительно организации голосования на территории Пермского края, открыта горячая линия зарубежной избирательной комиссии на территории региона: +7 (902) 795-23-03. Звонок бесплатный.

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