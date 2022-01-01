В Пермском крае откроются участки для голосования на референдумах о вхождении ряда территорий в состав России Проголосовать можно будет с 23 по 27 сентября Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей предоставят возможность принять участие в референдумах по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. Об этом сообщили в крайизбиркоме.

Проголосовать на стационарных участках, расположенных в Общественном центре «Синергия» (Пермь, ул. Монастырская, 96), можно будет 27 сентября с 8:00.

С 23 по 26 сентября УИК по проведению референдумов будут проводить выездное голосование в муниципалитетах Прикамья для обеспечения возможности участия в голосовании граждан, которые не могут прибыть в помещение УИК.

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