В Перми аннулирована лицензия управляющей компании «Молотов» Решение суда пока не вступило в законную силу Поделиться Твитнуть

Пермская управляющая компания лишилась права управлять многоквартирными домами. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) Прикамья об аннулировании лицензии ООО «УК «Молотов». Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Ранее, в августе 2022 года, Лицензионной комиссией было принято решение об обращении Инспекции в суд с заявлением об аннулировании лицензии УК «Молотов» в связи с исключением из реестра лицензий сведений о двух многоквартирных домах в Перми по ул. Лякишева, 4 и ул. Емельяна Ярославского, 53.

Основанием для принятия такого решения послужили неоднократные в течение 12 месяцев привлечения управляющей компании к административной ответственности.

Так, Сергей Комиссаров (директор «УК «Молотов») был признан судом виновным за управление многоквартирными домами без наличия квалификационного аттестата, неисполнение предписания об устранении указанного нарушения с назначением ему наказания в виде штрафа на общую сумму в размере 122,8 тыс. руб.

Напомним, в управлении данной УК находилось ещё два многоквартирных дома, сведения о которых были исключены из реестра лицензий по причине отказа собственников от ее услуг и принятия решения о выборе иных УК.

Решение пока не вступило в законную силу.

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