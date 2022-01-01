За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 841 новый случай COVID-19 Четыре человека скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждён 841 новый случай COVID-19. Среди зараженных 307 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 25 человек, 1033 выздоровели, четверо скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Губахе, Чайковском, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Чернушинском, Верещагинском, Кудымкарском, Юсьвинском, Бардымском, Куединском, Частинском, Большесосновском, Чусовском, , Большесосновском, Чусовском, Юрлинском, Лысьвенском, Горнозаводском, Гремячинском, Оханском, Соликамском, Ильинском, Красновишерском, Добрянском, Октябрьском, Чердынском, Александровском, Осинском, Гайнском, Кочевском, Уинском, Косинском, Еловском и Карагайском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 426 064. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 8 929 человек.





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