Елена Синица За неделю в Перми из-за ДТП погибло два человека Ещё 21 житель получил травмы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 19 по 25 сентября в Перми сотрудники ГИБДД пресекли 2106 правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

В частности, было остановлено 65 нетрезвых водителей, 20 — без водительского удостоверения. Ещё 59 нарушений были связаны с правилами перевозки детей. Помимо этого, 326 раз водители не предоставили преимущество пешеходам, 269 раз сами пешеходы стали нарушителями ПДД.





За этот же период произошло 18 ДТП, в результате которых погибло два человека. Ещё 21 житель получил травмы.

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