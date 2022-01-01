Елена Синица На этой неделе в Перми будут работать три мобильных пункта вакцинации В наличии вакцины от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На неделе с 26 сентября по 2 октября в Перми будут работать три мобильных пункта вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Так, пункт будет работать в ТРК «Планета» 27-30 сентября с 16:00 до 20:00 и 1 октября с 12:00 до 16:00. Здесь можно будет привиться от коронавируса и гриппа.





Кроме этого, вакцинироваться можно будет в ТРК «СпешиLOVE» с 28 сентября по 2 октября с 11:00 до 17:00. В наличии вакцины от COVID-19 и гриппа.





Также мобильный пункт будет организован в ТРК «Семья». Он будет работать 29-30 сентября с 15:00 до 19:00 и 1 октября с 11:00 до 15:00. В наличии вакцины от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.

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