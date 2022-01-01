Максим Артамонов корреспондент Губернатор Пермского края отменил прямой эфир Чиновник объяснил это изменениями в рабочем графике Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отменил общение с жителями в прямом эфире, которое планировалось провести сегодня, 26 сентября. Махонин пояснил, что это связано с изменениями в рабочем графике, а на вопросы, которые были заданы в комментариях, «обязательно поступят ответы». Об этом чиновник сообщил в своём telegram-канале.





«На ряд значимых и получивших больше всего откликов запросов отвечу сам в своих аккаунтах в соцсетях. Эфир обязательно проведём, о новой дате и времени сообщу вам здесь же», - пояснил чиновник.





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