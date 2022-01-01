Сильный ветер опрокинул в Перми остановочный комплекс
По предварительным данным, пострадавших нет
В воскресенье, 25 сентября, в Перми сильный порыв ветра опрокинул остановочный комплекс на ул. Анвара Гатауллина. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на соцсети.
Остановочный комплекс завалился не на тротуар, а в обратную сторону. Возможно, благодаря этому пострадавших нет.
В комментариях местные жители отмечают, что конструкция была плохо закреплена.
Напомним, ранее региональное управление МЧС и синоптики предупреждали, что в Перми и крае в выходные ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.
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