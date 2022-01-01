Елена Синица Избран председатель Общественного совета при Пермском УФАС Также назначен зампредседателя Поделиться Твитнуть

Общественный совет при Пермском УФАС России провёл первое заседание в новом составе. В рамках заседания были избраны председатель Общественного совета и его заместитель. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, председателем была избрана общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае, член Совета СРО «Союз строителей Пермского края» Юлия Боровых. Её заместителем избран Михаил Трушин, представляющий Ассоциацию ТСЖ «Пермский стандарт».





В целом, в работе организации участвуют 10 чел. Состав Общественного совета при Пермском УФАС России обновляется каждые три года. В рамках следующей встречи в ноябре организация планирует обсудить реализацию «дорожной карты» по развитию конкуренции в Пермском крае на 2022-2025 годы.

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