На этой неделе в Пермском крае может похолодать до -7 градусов Такая температура возможна в ночь на среду и четверг Поделиться Твитнуть

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На этой неделе в Прикамье в связи с ультраполярным вторжением средняя температура воздуха окажется ниже нормы на 4 градуса, сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 26 сентября, температура воздуха не превысит +2…+7 градусов, днём в зоне осадков в виде дождя и снега будет около 0. Возможно формирование временного снежного покрова.

Во вторник ожидаются прояснения и заморозки. Максимальная температура составит +2…+7 градусов. Такая же погода сохранится в среду и четверг. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до -7.

В пятницу, 30 сентября, прогнозируется небольшое потепление. Ночь будет такой же холодной, но днём воздух прогреется до +5…+10 градусов.

По предварительным прогнозам, в выходные Пермский край попадёт на западную периферию антициклона. Днём потеплеет до +7…+12 градусов. Осадки не ожидаются.

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