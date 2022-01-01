До 2 октября продлён запрет полётов в аэропорты юга и центра России Ограничения касаются 11 городов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ до 2 октября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения касаются 11 российских аэропортов: Анапа, Симферополь, Геленджик, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Липецк, Курск, Белгород, Элиста, Брянск.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Запрет на полёты в 11 городов юга и центра страны действует со дня начала российской специальной операции на Украине 24 февраля. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.





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