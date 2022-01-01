Елена Синица В Прикамье раскрыли преступление 19-летней давности Речь идет об убийстве в Чайковском Поделиться Твитнуть

В Чайковском раскрыли преступление, совершённое в 2003 году. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России по Пермскому краю.

В ноябре 2003 года обвиняемый из-за личной неприязни избил 58-летнего потерпевшего. В результате мужчина получил черепно-мозговую травму, отчего позднее скончался в медучреждении.





Сейчас же следователям удалось получить доказательства, указывающие на причастность к преступлению местного жителя: допрошены свидетели, проведены проверки показаний на месте, сложные судебные медицинские экспертизы.





В результате уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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